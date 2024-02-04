​Де Хеа и Эррера обратились к Феллайни

Накануне Маруан Феллайни, бывший футболист «Манчестер Юнайтед», объявил о завершении карьеры. Голкипер Давид де Хеа, который ранее делил раздевалку с Феллайни, обратился к бельгийцу.

«Наслаждайся жизнью брат», - написал де Хеа в социальных сетях, обращаясь к Феллайни.

На уход Феллайни из футбола отреагировал и другой бывший игрок «красных дьяволов» - Андер Эррера.

«Поздравляю, амиго, и желаю всего наилучшего в следующей главе», - написал Эррера.

Стоит сказать, что Давид де Хеа с прошлого лета пребывает в статусе свободного агента. Что касается Андера Эрреры, то в настоящий момент он представляет «Атлетик».