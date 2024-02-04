​Почеттино: «Были разочарованы после поражения от «Ливерпуля», теперь есть возможность восстановиться»

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино дал комментарий перед началом игры против «Вулверхэмптона».

«Думаю, нам следует двигаться дальше [после поражения от «Ливерпуля» 1:4]. Мы все были разочарованы. Сегодня у нас есть возможность восстановиться.

Мы знаем «Вулверхэмптон», а «Вулверхэмптон» знает нас. Но это будет новая игра и новый подход. Важно набрать три очка. Нам нужно использовать то, что мы играем перед нашими болельщиками», - цитирует Почеттино BBC.

«Нкунку? Посмотрим, сможет ли он провести 90 минут. Но важно, что он попал в стартовый состав», - добавил тренер «Челси».

Следить за матчем Премьер-лиги между «Челси» и «Вулверхэмптоном» можно в текстовой трансляции, которая проходит на LiveResilt.