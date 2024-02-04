«Арсенал» принял решение по будущему Парти

Лондонский «Арсенал» принял решение по будущему своего опорного полузащитника Томаса Парти, которого в последние месяцы связывают с уходом из команды Микеля Артеты. По информации от журналиста Райана Тэйлора, «канониры» приняли решение продать 30-летнего ганца. В руководстве не верят, что футболист в будущем сможет избавиться от повторяющихся травм.

Напомним, в услугах Парти ранее был заинтересован туринский «Ювентус», но «старая синьора» так и не смогла заключить сделку с «Арсеналом» на своих условиях. «Трансфермаркт» оценивает полузащитника в 25 миллионов евро.

В этом сезоне Парти успел провести всего 4 матча в Английской премьер-лиге.