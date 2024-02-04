«Челси» объявил состав на матч с «Вулверхэмптоном», Мудрик снова на скамейке запасных

Лондонский «Челси» объявил стартовый состав на матч с «Вулверхэмптоном», который состоится сегодня на «Стэмфорд Бридж» в рамках 22 тура Английской премьер-лиги. Украинский вингер Михаил Мудрик в очередной раз остался на скамейке запасных.

Состав «Челси» выглядит следующим образом: Джордже Петрович, Бен Чилуэлл, Аксель Дисаси, Тьяго Силва, Мало Гюсто, Энцо Фернандес, Конор Галлахер, Мойсес Кайседо, Рахим Стерлинг, Коул Палмер, Кристофер Нкунку.

Напомним, после поражения от «Ливерпуля» в последнем туре АПЛ «Челси» вновь опустился на десятое место в турнирной таблице. В первом круге «синие» проиграли на выезде «Вулверхэмптону» 1:2.