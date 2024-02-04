Нкунку выйдет в стартовом составе «Челси» на матч с «Вулверхэмптоном»

Нападающий лондонского «Челси» Кристофер Нкунку появится с первых минут в сегодняшнем поединке против «Вулверхэмптона» в рамках Английской премьер-лиги. Об этом сообщает FPL Rockstar.

Напомним, в последнем туре чемпионата Нкунку вышел на замену в выездном матче против «Ливерпуля» и отметился голом престижа. «Челси» проиграл тот поединок на «Энфилде» со счётом 1:2.

Нкунку лишь во второй раз появится в стартовом составе «Челси». Ранее футболист пропустил первую половину сезона из-за травмы.

В пяти матчах нынешнего розыгрыша АПЛ Кристофер успел отличиться двумя голами. Дебютный мяч француз как раз забил в ворота «Вулверхэмптона» в первом круге.