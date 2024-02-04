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Почеттино рассказал, как Джексон может решить проблемы с дисциплиной

04 Февраля 2024 • 15:42 Комментировать
Челси
...
Вулверхэмптон
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Через 0 ч. 43 мин.

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино вновь высказался о проблемах с дисциплиной нападающего Николаса Джексона, который в январе представлял сборную Сенегала на Кубке Африки.

«Мы уже несколько раз обсуждали с ним ситуацию, он осведомлён о моей позиции. Если ты игнорируешь такие вещи, подобное будет происходить снова, но в нашем случае всё иначе. Мы это обсуждаем, но ошибки повторяются. Джексону нужно просто учиться и прогрессировать», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Джексон в этом розыгрыше АПЛ получил 8 жёлтых карточек. Больше него получили только два игрока – Бруно Гимараэш и Жоау Пальинья.

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