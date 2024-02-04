Почеттино рассказал, как Джексон может решить проблемы с дисциплиной

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино вновь высказался о проблемах с дисциплиной нападающего Николаса Джексона, который в январе представлял сборную Сенегала на Кубке Африки.

«Мы уже несколько раз обсуждали с ним ситуацию, он осведомлён о моей позиции. Если ты игнорируешь такие вещи, подобное будет происходить снова, но в нашем случае всё иначе. Мы это обсуждаем, но ошибки повторяются. Джексону нужно просто учиться и прогрессировать», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Джексон в этом розыгрыше АПЛ получил 8 жёлтых карточек. Больше него получили только два игрока – Бруно Гимараэш и Жоау Пальинья.