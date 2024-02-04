«Арсенал» объявит о продлении контракта с защитником на следующей неделе

Лондонский «Арсенал» близок к тому, чтобы продлить контракт со своим защитником. Как сообщает журналист Николо Скира, речь идёт о Такэхиро Томиясу, который вскоре должен поставить свою подпись под новым соглашением. Обновлённый договор будет рассчитан до лета 2028 года.

Источник сообщает, что «Арсенал» объявит о продлении контракта с Томиясу уже на следующей неделе. Ранее ходили слухи о том, что Такэхиро интересен клубам из итальянской Серии А, где японец ранее выступал в составе «Болоньи». Впрочем, «Арсенал» в обозримом будущем не намерен отпускать своего универсального защитника.