Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» объявит о продлении контракта с защитником на следующей неделе

04 Февраля 2024 • 15:13 Комментировать
Арсенал
...
Ливерпуль
1 2.20 X 3.65 2 3.05
Через 3 ч. 12 мин.

Лондонский «Арсенал» близок к тому, чтобы продлить контракт со своим защитником. Как сообщает журналист Николо Скира, речь идёт о Такэхиро Томиясу, который вскоре должен поставить свою подпись под новым соглашением. Обновлённый договор будет рассчитан до лета 2028 года.

Источник сообщает, что «Арсенал» объявит о продлении контракта с Томиясу уже на следующей неделе. Ранее ходили слухи о том, что Такэхиро интересен клубам из итальянской Серии А, где японец ранее выступал в составе «Болоньи». Впрочем, «Арсенал» в обозримом будущем не намерен отпускать своего универсального защитника.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Такэхиро Томиясу т ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Февраля
16:11
«Арсенал» принял решение по будущему Парти
15:17
Актуальная ставка и прогноз на матч Арсенал – Ливерпуль чемпионата Англии – 4 февраля 2024
15:13
«Арсенал» объявит о продлении контракта с защитником на следующей неделе
11:00
Прогноз и ставка от Виктора Гусева на матч Арсенал – Ливерпуль АПЛ – 4 февраля 2024
02:12
Арсенал - Ливерпуль: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:35
Экс-игрок «Челси»: «Де Дзерби больше подходит «Манчестер Сити», чем «Ливерпулю»
03 Февраля
22:33
«Ливерпуль» нацелился на полузащитника, оценённого более чем в 70 млн евро
20:55
«Арсенал» - «Ливерпуль»: прогноз и ставки БК Pinnacle
17:39
Актуальный прогноз и ставка на матч Арсенал — Ливерпуль АПЛ — 4 февраля 2024
17:37
Прогноз на точный счёт матча Арсенал — Ливерпуль АПЛ — 4 февраля 2024
02 Февраля
20:51
​Клоппу во время пресс-конференции позвонил дантист 1
20:30
​Парти не поможет «Арсеналу» в битве с «Ливерпулем»
19:56
​Артета: «Зинченко и Уайт теперь делят жён»
17:51
​Артета верит в победу над «Ливерпулем» 13
17:45
​Артета высказался о скором уходе Клоппа из «Ливерпуля»
17:23
​Артета верит, что «Арсенал» забьёт «Ливерпулю» много голов 5
15:49
Клопп: «Выбор состава – не проблема»
15:42
​Клопп: Если бы Жоту меньше били, его показатели были бы другими
15:17
Клопп: «Макаллистер – как футбольный врач»
14:41
​Клопп высказался о конкуренции с «Манчестер Сити»
14:32
​Клопп рассказал о состоянии Нуньеса
14:25
​Клопп высказался перед битвой с «Арсеналом» 1
01 Февраля
22:13
«Ливерпуль» не отпустил Келлехера в клуб АПЛ
21:42
Каррагер: «Ливерпуль» может потерять Салаха и ван Дейка, но не Трента»
19:34
​Салах обнадёжил фанатов «Ливерпуля» 2
16:34
Жезус: «Я стараюсь всегда угрожать воротам»
14:05
«Арсенал» хочет забрать Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед» 4
12:55
«Ливерпуль» сделает всё возможное, чтобы сохранить Салаха и ван Дейка
12:39
Нкунку – о поражении «Ливерпулю»: «Мы разочарованы, ведь хотели выиграть этот матч»
31 Января
22:24
Вингер «Арсенала» Маркиньос может снова уйти в аренду
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Реал Сосьедад» обратился к Карпину ​«Барселона» выберет тренера из 4 вариантов, Зидан возглавит топовый клуб АПЛ, а Мбаппе наконец переходит – в главных слухах недели Из «Ливерпуля» ушёл футболист - известно имя Гвардиола отреагировал на новость о трансфере Холанна в «Реал» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом «Барселона» подпишет звёздного полузащитника в летнее окно Хави: «Это настоящее преступление против «Барселоны» Агент Холанна выбрал новый суперклуб для нападающего Хави сорвал громкий трансфер «Барселоны» и «Баварии» ​Салах может покинуть «Ливерпуль» – у звёздного форварда появился новый вариант
Кто может сменить Хави в «Барселоне» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом ​Моуринью может возглавить «Барселону» «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ
Спортивные новости
Шнайдер выиграла турнир в Хуахине, обыграв в финале Чжу Линь Бой между Усиком и Фьюри перенесён на 18 мая Большунов победил в спринте на этапе Кубка России и выиграл 16-ю гонку подряд СКА в шестой раз в сезоне одержал победу над ЦСКА Фьюри получил травму, бой с Усиком может сорваться Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
04.02.24 в 17:00
Борнмут Борнмут
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.69 4.00 4.80
Видео
04.02.24 в 17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Вест Хэм
1.84 3.90 4.00
Видео
04.02.24 в 17:00
Челси Челси
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.59 4.20 5.40
Видео
04.02.24 в 19:30
Арсенал Арсенал
Ливерпуль Ливерпуль
1.96 3.85 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Февраля
16:11 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» принял решение по будущему Парти
16:05 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил состав на матч с «Вулверхэмптоном», Мудрик снова на скамейке запасных
16:01 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» озвучил состав на игру с «Вест Хэмом»
15:57 · Англия. Премьер-лига
Нкунку выйдет в стартовом составе «Челси» на матч с «Вулверхэмптоном»
15:42 · Англия. Премьер-лига
Почеттино рассказал, как Джексон может решить проблемы с дисциплиной
15:13 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» объявит о продлении контракта с защитником на следующей неделе
13:39 · Англия. Премьер-лига
Хиль в январе мог оказаться в испанском клубе, но сделка сорвалась
13:15 · Англия. Премьер-лига
Олисе перейдёт в «Манчестер Сити» только при одном условии
13:07 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Боруссии» Кель оценил шансы выкупить Санчо и Матсена
12:28 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола нашёл нового полузащитника для «Манчестер Сити»
12:06 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Почему Мудрик не играет? Футбол – это командный вид спорта, а не теннис» 1
12:01 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Прогресс Тилеманса остановился после травмы, но сейчас он снова хорошо играет»
11:18 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на шведского полузащитника
10:57 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Клопп изменил АПЛ»
10:44 · Англия. Премьер-лига
Бывший нападающий «Зенита» Алберто мог перейти в «Вулверхэмптон» или «Вест Хэм»
Все новости
Рекомендуем