Гвардиола нашёл нового полузащитника для «Манчестер Сити»

Атакующий полузащитник Савио, правами на которого владеет испанская «Жирона», имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги.

По сообщениям The Athletic, в услугах вингера заинтересован действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити». В подписании Савио лично заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

19-летний бразилец выступает за «Жирону» с лета прошлого года. Он арендован у французского «Труа» до конца сезона-2023/2024. Трансферная стоимость южноамериканца оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Савио провел 23 матча, забил пять голов и сделал семь результативных передач.