Почеттино: «Почему Мудрик не играет? Футбол – это командный вид спорта, а не теннис»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино объяснил, почему вингер Михаил Мудрик начинал последние матчи на скамейке запасных.

«Почему Мудрик не играет? Последние матчи он начинает на скамейке запасных. Причина заключается в физической форме. Если ты на каждой тренировке поддерживаешь кондиции на лучшем уровне, тогда ты будешь играть. Я придерживаюсь меритократии. У Мудрика невероятный талант и потенциал, но футбол – это командный вид спорта, а не теннис», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, в этом розыгрыше Английской премьер-лиги Мудрик отметился тремя голами.