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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» нацелился на шведского полузащитника

04 Февраля 2024 • 11:18 Комментировать

19-летний шведский полузащитник Хуго Ларссон, ныне выступающий в Бундеслиге за франкфуртский «Айнтрахт», имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги.

Согласно сведениям журналистов Todofichajes, в услугах перспективного футболиста заинтересован лондонский «Арсенал». «Канониры» намерены побороться за игрока с другим английским грандом – «Ливерпулем».

Ларссон перебрался в «Айнтрахт» из «Мальмё» в прошлом году. В нынешнем сезоне чемпионата Германии полузащитник сыграл 18 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.

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