Артета: «Клопп изменил АПЛ»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в преддверии матча 23-го тура АПЛ против «Ливерпуля» поделился мнением о главном тренере «красных» Юргене Клоппе, который ранее объявил о своём уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.

По мнению испанского специалиста, уход Клоппа из «Ливерпуля» станет серьёзной потерей для Английской премьер-лиги.

«Он тот, кто изменил Премьер-лигу и привил ей действительно привлекательный и вдохновляющий стиль игры. Как он настраивает команду и трансформирует клуб. Нам будет его не хватать», — цитирует Артету официальный сайт лондонского клуба.

Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 4 февраля, в Лондоне. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.