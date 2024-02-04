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Артета: «Клопп изменил АПЛ»

04 Февраля 2024 • 10:57 Комментировать
Арсенал
...
Ливерпуль
1 2.20 X 3.65 2 3.05
Через 8 ч. 10 мин.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в преддверии матча 23-го тура АПЛ против «Ливерпуля» поделился мнением о главном тренере «красных» Юргене Клоппе, который ранее объявил о своём уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.

По мнению испанского специалиста, уход Клоппа из «Ливерпуля» станет серьёзной потерей для Английской премьер-лиги.

«Он тот, кто изменил Премьер-лигу и привил ей действительно привлекательный и вдохновляющий стиль игры. Как он настраивает команду и трансформирует клуб. Нам будет его не хватать», — цитирует Артету официальный сайт лондонского клуба.

Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 4 февраля, в Лондоне. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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