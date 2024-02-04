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Бывший нападающий «Зенита» Алберто мог перейти в «Вулверхэмптон» или «Вест Хэм»

04 Февраля 2024 • 10:44 Комментировать
Челси
...
Вулверхэмптон
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Через 5 ч. 39 мин.

Бывший нападающий «Зенита» Юри Алберто, выступающий сейчас за «Коринтианс», имел возможность продолжить карьеру в АПЛ. Об этом сообщает All Transfer.

По информации источника, в зимнее трансферное окно интерес к 22-летнему бразильцу проявляли «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон», однако руководство «Коринтианса» отклонило предложение «волков» об аренде Алберто с опцией возможного выкупа за 18 миллионов евро. «Молотобойцы», в свою очередь, решили не выплачивать сумму отступных за нападающего, посчитав её слишком завышенной.

Напомним, Алберто выступал за «Зенит» в 2022 году. В общей сложности в составе петербургской команды бразилец провёл 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

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