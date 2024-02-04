Булыкин сделал прогноз на матч «Арсенал» - «Ливерпуль»

Экс-нападающий сборной России и московского «Локомотива», а ныне футбольный эксперт Дмитрий Булыкин поделился мыслями касательно предстоящего матча 23-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Ливерпулем».

«Игра будет напряженной. Может быть результативная ничья с множеством опасных моментов, но все-таки больше уверен в победе «Ливерпуля» над «Арсеналом» 2:1», - приводит слова Дмитрия Sport24.

Матч «Арсенал» - «Ливерпуль» состоится сегодня, 4 февраля, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Перед этим поединком хозяева занимают третье место в таблице, а гости – первое.