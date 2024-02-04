Артета: «Ливерпуль» доминирует во всех аспектах игры»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета пообщался с журналистами в преддверии поединка против «Ливерпуля» в рамках 23-го тура Английской премьер-лиги.

«Нам нужно сыграть так же, как в двух последних матчах. Команде нужно быть эффективной в тех моментах, которые решают исход игры. Я взволнован при подготовке к этому матчу. «Ливерпуль» сейчас очень силен и доминирует во всех аспектах. Но мы будем играть дома, поэтому полны позитива и энтузиазма», - передает слова испанца пресс-служба «канониров».

Поединок состоится на стадионе «Эмирейтс» сегодня, 4 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.