Фабрегас высказался о возможном назначении Хаби Алонсо в «Ливерпуль»

Бывший футболист сборной Испании и лондонского «Арсенала» Сеск Фабрегас высказался о возможном назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера «Ливерпуля».

«Хаби – умный тренер. Болельщики его очень любят. У него есть много хороших идей. Алонсо является стабильным парнем с правильным характером. «Ливерпуль» будет для него большим вызовом, но я уверен, что он справится», - передает слова Фабрегаса Mundo Deportivo.

Напомним, что по завершении нынешнего сезона пост главного тренера «Ливерпуля» покинет немецкий специалист Юрген Клопп. Алонсо в настоящий момент занимает пост наставника леверкузенского «Байера».