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Мудрик рассказал о переговорах с «Баварией»

04 Февраля 2024 • 09:27 Комментировать

Украинский вингер Михаил Мудрик, который выступает за лондонский «Челси», прокомментировал новость о сорвавшемся трансфере в мюнхенскую «Баварию».

«Насколько мне известно, «Бавария» вела переговоры с моим агентом», - оставил сообщение футболист в социальных сетях.

«Бавария» в зимнее трансферное окно искала замену травмированному Кингсли Коману. В конечном счете немецкий гранд подписал испанца Брайана Сарагосу вместо Мудрика.

Михаил сыграл в нынешнем сезоне 25 поединков за «пенсионеров». Полузащитник записал на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу.

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Челси Бавария Михаил Мудрик ещё теги
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