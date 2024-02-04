Мудрик рассказал о переговорах с «Баварией»

Украинский вингер Михаил Мудрик, который выступает за лондонский «Челси», прокомментировал новость о сорвавшемся трансфере в мюнхенскую «Баварию».

«Насколько мне известно, «Бавария» вела переговоры с моим агентом», - оставил сообщение футболист в социальных сетях.

«Бавария» в зимнее трансферное окно искала замену травмированному Кингсли Коману. В конечном счете немецкий гранд подписал испанца Брайана Сарагосу вместо Мудрика.

Михаил сыграл в нынешнем сезоне 25 поединков за «пенсионеров». Полузащитник записал на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу.