«Манчестер Сити» хочет купить сразу двух звёздных игроков «Баварии»

Стали известны планы руководства «Манчестер Сити» на летнее трансферное окно. Как сообщил журналист Сэм Ли, в сфере интересов английского клуба находятся два топ-футболиста мюнхенской «Баварии».

«Горожане» планируют подписать полузащитника Йозуа Киммиха и нападающего Джамала Мусиалу. Контракт первого с мюнхенцами истекает летом 2025 года, а второго – в 2026 году.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги подопечные Хосепа Гвардиолы занимают второе место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на пять баллов. В ближайшем поединке чемпионата страны «Манчестер Сити» на выезде встретится с «Брентфордом».