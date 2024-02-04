Моуринью отреагировал на завершение карьеры Феллайни

Известный португальский специалист Жозе Моуринью, известный по работе в мадридском «Реале» и «Манчестер Юнайтед», отреагировал на уход из футбола бельгийского полузащитника Маруана Феллайни.

«Я не забываю тех, кто дал мне все, что мог. Ты был и всегда будешь одним из моих. Поздравляю тебя с такой карьерой. Пора дать отдых лодыжкам, которые много страдали», - гласит сообщение «Особенного» в социальных сетях.

Напомним, что Феллайни и Моуринью вместе работали в «Манчестер Юнайтед». Цвета «красных дьяволов» Маруан защищал с 2013 по 2019 год. Его последним клубом был китайский «Шаньдун Тайшань». За сборную Бельгии полузащитник провел 87 матчей и отметился 18 забитыми мячами.