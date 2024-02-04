​«Лутон» не забивал четыре гола на выезде в матче высшей лиги аж с 1987 года

Очень результативно проводит свои последние матчи дебютант АПЛ «Лутон Таун» - команда обыграла «Брайтон» со счетом 4:0, а затем съездила в Ньюкасл, где также забила четыре гола. Правда, выиграть при этом не сумела, но получила очко.

Как оказалось, «Лутон Таун» не забивал четыре или более мячей в выездном матче высшей лиги английского чемпионата аж с сентября 1987 года. Тогда, когда АПЛ еще не было, а был Первый дивизион, «Лутон Таун» выиграл со счетом 5:2 на выезде у «Оксфорда» - такие команды тогда играли в высшей лиге.

В следующем туре АПЛ «Лутон Таун» сыграет с «Шеффилд Юнайтед».