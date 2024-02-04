​Киоун: «Я уже не возьмусь предсказать, кто вылетит из АПЛ»

Бывший игрок «Арсенала» Мартин Киоун признался, что после последних результатов «Лутона» он уже не уверен в том, что эта команда вылетит из АПЛ - и вообще ни в чем не уверен в том, что касается арьергарда турнирной таблицы высшей лиги английского чемпионата.

- В начале сезона я был уверен, что «Лутон» обречен. Сейчас я уже не уверен в этом. Сейчас предсказания становятся совершенно невозможными. Они заслужили свое нынешнее место в турнирной таблице, сумев покинуть зону вылета, - цитирует слова Киоуна BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Лутону» предстоит сыграть с соседом по таблице - «Шеффилд Юнайтед».