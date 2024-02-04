Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Киоун: «Я уже не возьмусь предсказать, кто вылетит из АПЛ»

04 Февраля 2024 • 04:03 Комментировать
Лутон Таун
4:0
Брайтон

Бывший игрок «Арсенала» Мартин Киоун признался, что после последних результатов «Лутона» он уже не уверен в том, что эта команда вылетит из АПЛ - и вообще ни в чем не уверен в том, что касается арьергарда турнирной таблицы высшей лиги английского чемпионата.

- В начале сезона я был уверен, что «Лутон» обречен. Сейчас я уже не уверен в этом. Сейчас предсказания становятся совершенно невозможными. Они заслужили свое нынешнее место в турнирной таблице, сумев покинуть зону вылета, - цитирует слова Киоуна BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Лутону» предстоит сыграть с соседом по таблице - «Шеффилд Юнайтед».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Мартин Киоун Лутон Таун

Новости по матчу

31 Января
04:01
​Адебайо: «Фантастический вечер»
03:16
​Де Дзерби: «Это блэкаут, мы не играли»
00:46
«Лутон Таун» забил 4 гола в ворота «Брайтона»
29 Января
19:56
​Де Дзерби: «Мы не можем рисковать здоровьем Фати»
14:08
Актуальный прогноз и ставка на матч Лутон Таун — Брайтон АПЛ — 30 января 2024
26 Января
23:45
«Ливерпуль» присматривается к де Дзерби со времён его работы в Италии
17:33
Де Дзерби отреагировал на слухи о «Ливерпуле»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» анонсировал трансфер Мбаппе «Реал» решил судьбу Беллингема и Винисиуса, если подпишет Мбаппе ​«Барселона» выберет тренера из 4 вариантов, Зидан возглавит топовый клуб АПЛ, а Мбаппе наконец переходит – в главных слухах недели Из «Ливерпуля» ушёл футболист - известно имя ​«Реал Сосьедад» обратился к Карпину Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом «Барселона» подпишет звёздного полузащитника в летнее окно ​Салах обнадёжил фанатов «Ливерпуля» Стало известно, что не устраивает «Реал» в игре Гюлера Хави: «Это настоящее преступление против «Барселоны»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» ​Моуринью может возглавить «Барселону» «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ
Спортивные новости
Бой между Усиком и Фьюри перенесён на 18 мая Большунов победил в спринте на этапе Кубка России и выиграл 16-ю гонку подряд СКА в шестой раз в сезоне одержал победу над ЦСКА Фьюри получил травму, бой с Усиком может сорваться «Металлург» с трудом обыграл «Авангард» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
04.02.24 в 17:00
Борнмут Борнмут
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.69 4.00 4.80
Видео
04.02.24 в 17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Вест Хэм
1.84 3.90 4.00
Видео
04.02.24 в 17:00
Челси Челси
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.59 4.20 5.40
Видео
04.02.24 в 19:30
Арсенал Арсенал
Ливерпуль Ливерпуль
1.96 3.85 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Февраля
04:44 · Англия. Премьер-лига
​Тренер «Шеффилд Юнайтед»: «Нас жестоко наказали»
04:20 · Англия. Премьер-лига
​Эмери: «Мы отреагировали должным образом»
04:03 · Англия. Премьер-лига
​Киоун: «Я уже не возьмусь предсказать, кто вылетит из АПЛ»
03:57 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ поспорят за Гирасси летом
03:52 · Англия. Премьер-лига
​Пальинья: «Разочарованы, пропустили два мяча»
03:45 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Тоттенхэм» отлично подходит Бергваллу»
03:09 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Хиляль» нацелился на звезду «Манчестер Юнайтед» слухи
03:03 · Англия. Премьер-лига
Компани: «Важно оставаться сплочёнными»
03:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готовит 70 млн евро за трансферную цель «Манчестер Юнайтед» слухи
02:52 · Англия. Премьер-лига
Аке: «Надеюсь, «Манчестер Сити» надолго сохранит текущую форму»
02:50 · Англия. Премьер-лига
​Роб Эдвардс: «Мы были смелыми»
02:40 · Англия. Премьер-лига
Почеттино считает, что на «Челси» не должны давить из-за крупных трат на трансферы
02:11 · Англия. Премьер-лига
Дайер сравнил атмосферу в матчах АПЛ и Бундеслиги
02:03 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Теперь у Хёйлунна будет больше возможностей забивать»
01:35 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Челси»: «Де Дзерби больше подходит «Манчестер Сити», чем «Ливерпулю»
Все новости
Рекомендуем