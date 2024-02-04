​Пальинья: «Разочарованы, пропустили два мяча»

В «Фулхэме» расстроены итогами двадцать третьего тура чемпионата Англии, в этом духе высказался наставник команды Марку Силва, и в тон ему говорит и Жоау Пальинья, капитан команды. Он пояснил, почему гостевая ничья с «Бернли» расстроила «дачников»:

- Мы все разочарованы. Не хотелось вернуться домой без победы. Мы ведь играли лучше, чем «Бернли». Но пропустили два гола без особой причины. Теперь остается думать о следующем матче с «Борнмутом», - цитирует слова португальского футболиста BBC Sport.

Игра с «Борнмутом» в рамках 24-го тура пройдет в следующую субботу, десятого февраля.