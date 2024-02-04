Компани: «Важно оставаться сплочёнными»

В Англии проходят матчи двадцать третьего тура Премьер-лиги, «Бернли» сыграл вничью с «Фулхэмом», команды забили друг другу по два мяча. Бельгийский наставник «Бернли» Венсан Компани прокомментировал итоги прошедшего матча, он пожурил своих игроков за пропущенные мячи- Два пропущенных гола - это не то, чего я хотел. Второй тайм был сильным, мы должны были наступать и все ребята, в том числе и новички, справились с этим. Мы пропустили со стандарта и со своего собственного привоза. Надо над этим работать. Самое важное - оставаться сплоченными, - цитирует слова Компани BBC Sport.
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