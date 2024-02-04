Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аке: «Надеюсь, «Манчестер Сити» надолго сохранит текущую форму»

04 Февраля 2024 • 02:52 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Сити
1 7.60 X 5.00 2 1.40
05.02 23:00

Центральный защитник «Манчестер Сити» Натан Аке поделился мыслями о форме своей команды.

После череды неудач «горожане» смогли вернуться на привычно высокий уровень, выиграв восемь матчей кряду во всех турнирах. В понедельник коллектив Хосепа Гвардиолы сыграет на выезде против «Брентфорда» в рамках Премьер-лиги.

«Мы хотели хорошо начать сезон, и у нас, я думаю, это получилось. Конечно, у нас были неудачи, но испытывать трудности в определённые отрезки сезона – это нормально. Победа на клубном чемпионате мира придала нам дополнительный импульс – с тех пор мы набрали отличную форму, которую, надеюсь, сможет поддерживать в течение ближайших недель и месяцев во всех турнирах. Мы хотим бороться за все трофеи, у нас есть удачный опыт», – цитирует City Xtra Аке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Натан Аке

Новости по матчу

Сегодня, 04 Февраля
03:01
«Манчестер Сити» готовит 70 млн евро за трансферную цель «Манчестер Юнайтед»
02:52
Аке: «Надеюсь, «Манчестер Сити» надолго сохранит текущую форму»
01:35
Экс-игрок «Челси»: «Де Дзерби больше подходит «Манчестер Сити», чем «Ливерпулю»
03 Февраля
16:13
Холанн рассказал, какие цели ставил перед собой в первом сезоне за «Манчестер Сити»
02 Февраля
18:16
​Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» хорошей новостью
18:06
​Гвардиола: «Брентфорд» - сложный соперник, в прошлом сезоне мы им проиграли дважды»
17:06
​Гвардиола отреагировал на слухи о недовольстве Холанна
16:57
​Холанн впервые за два месяца готов выйти в основе «Манчестер Сити»
01 Февраля
19:30
Клуб из Чемпионшипа хочет арендовать защитника «Манчестер Сити»
18:11
Фоден признался, что хочет стать одним из самых титулованных игроков в истории
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» анонсировал трансфер Мбаппе «Реал» решил судьбу Беллингема и Винисиуса, если подпишет Мбаппе ​«Барселона» выберет тренера из 4 вариантов, Зидан возглавит топовый клуб АПЛ, а Мбаппе наконец переходит – в главных слухах недели Из «Ливерпуля» ушёл футболист - известно имя ​«Реал Сосьедад» обратился к Карпину Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом «Барселона» подпишет звёздного полузащитника в летнее окно ​Салах обнадёжил фанатов «Ливерпуля» Стало известно, что не устраивает «Реал» в игре Гюлера Хави: «Это настоящее преступление против «Барселоны»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» ​Моуринью может возглавить «Барселону» Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ
Спортивные новости
Бой между Усиком и Фьюри перенесён на 18 мая Большунов победил в спринте на этапе Кубка России и выиграл 16-ю гонку подряд СКА в шестой раз в сезоне одержал победу над ЦСКА Фьюри получил травму, бой с Усиком может сорваться «Металлург» с трудом обыграл «Авангард» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла Астон Вилла
0
5
5.10 4.30 1.65
Видео
04.02.24 в 17:00
Борнмут Борнмут
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.69 4.00 4.80
Видео
04.02.24 в 17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Вест Хэм
1.84 3.90 4.00
Видео
04.02.24 в 17:00
Челси Челси
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.59 4.20 5.40
Видео
04.02.24 в 19:30
Арсенал Арсенал
Ливерпуль Ливерпуль
1.96 3.85 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Февраля
03:09 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Хиляль» нацелился на звезду «Манчестер Юнайтед» слухи
03:03 · Англия. Премьер-лига
Компани: «Важно оставаться сплочёнными»
03:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готовит 70 млн евро за трансферную цель «Манчестер Юнайтед» слухи
02:52 · Англия. Премьер-лига
Аке: «Надеюсь, «Манчестер Сити» надолго сохранит текущую форму»
02:50 · Англия. Премьер-лига
​Роб Эдвардс: «Мы были смелыми»
02:40 · Англия. Премьер-лига
Почеттино считает, что на «Челси» не должны давить из-за крупных трат на трансферы
02:11 · Англия. Премьер-лига
Дайер сравнил атмосферу в матчах АПЛ и Бундеслиги
02:03 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Теперь у Хёйлунна будет больше возможностей забивать»
01:35 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Челси»: «Де Дзерби больше подходит «Манчестер Сити», чем «Ливерпулю»
03 Февраля
23:32 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» одержала свою самую крупную выездную победу в АПЛ за 16 лет
23:18 · Англия. Премьер-лига
«Шеффилд Юнайтед» установил антирекорд АПЛ последних 58 лет по пропущенным голам 1
22:59 · Англия. Премьер-лига
Хау: «Странный матч»
22:33 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на полузащитника, оценённого более чем в 70 млн евро
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» забила 5 голов в гостях у «Шеффилд Юнайтед»
22:29 · Англия. Премьер-лига
​В АПЛ установили рекорд результативности
Все новости
Рекомендуем