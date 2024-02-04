Аке: «Надеюсь, «Манчестер Сити» надолго сохранит текущую форму»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Натан Аке поделился мыслями о форме своей команды.

После череды неудач «горожане» смогли вернуться на привычно высокий уровень, выиграв восемь матчей кряду во всех турнирах. В понедельник коллектив Хосепа Гвардиолы сыграет на выезде против «Брентфорда» в рамках Премьер-лиги.

«Мы хотели хорошо начать сезон, и у нас, я думаю, это получилось. Конечно, у нас были неудачи, но испытывать трудности в определённые отрезки сезона – это нормально. Победа на клубном чемпионате мира придала нам дополнительный импульс – с тех пор мы набрали отличную форму, которую, надеюсь, сможет поддерживать в течение ближайших недель и месяцев во всех турнирах. Мы хотим бороться за все трофеи, у нас есть удачный опыт», – цитирует City Xtra Аке.