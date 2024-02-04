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​Роб Эдвардс: «Мы были смелыми»

04 Февраля 2024 • 02:50 Комментировать
Ньюкасл
4:4
Лутон Таун

В Англии проходят матчи двадцать третьего тура Премьер-лиги, «Лутон Таун» после красивой победы над «Брайтоном» съездил в Ньюкасл и там тоже не ударил лицом в грязь - забив те же четыре мяча, команда, однако, столько же и пропустила. Наставник команды Роб Эдвардс прокомментировал итоги матча.

- Смешанные чувства. Мы действовали очень смело, и я горжусь нашими ребятами. Быстро отыгрались, могли и выиграть. Было много событий, игра удалась. Но, в то же время, мы пропустили четыре гола, и некоторые из них точно могли не влететь в наши ворота. Можно было действовать иначе, - цитирует слова Эдвардса BBC Sport.


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