​Роб Эдвардс: «Мы были смелыми»

В Англии проходят матчи двадцать третьего тура Премьер-лиги, «Лутон Таун» после красивой победы над «Брайтоном» съездил в Ньюкасл и там тоже не ударил лицом в грязь - забив те же четыре мяча, команда, однако, столько же и пропустила. Наставник команды Роб Эдвардс прокомментировал итоги матча.

- Смешанные чувства. Мы действовали очень смело, и я горжусь нашими ребятами. Быстро отыгрались, могли и выиграть. Было много событий, игра удалась. Но, в то же время, мы пропустили четыре гола, и некоторые из них точно могли не влететь в наши ворота. Можно было действовать иначе, - цитирует слова Эдвардса BBC Sport.