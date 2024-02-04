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Почеттино считает, что на «Челси» не должны давить из-за крупных трат на трансферы

04 Февраля 2024 • 02:40 Комментировать
Челси
...
Вулверхэмптон
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Через 13 ч. 16 мин.

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино призывает проявить терпение.

«Синие» потратили впечатляющую сумму на подписание новых игроков в прошлом году, что пока не находит отражения в результатах – десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги после 22-х туров.

«Прежде чем говорить о потраченных деньгах и звёздных новичках, нужно принять в расчёт все обстоятельства – мы строим команду с 16-17 новыми игроками. Пора перестать использовать деньги для объяснения всего. Мы создаём команду на будущее, и мы инвестируем в игроков, которые, как мы верим, смогут достичь требуемого уровня в ближайшие годы», – цитирует Standard Почеттино.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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