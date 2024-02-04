Экс-игрок «Челси»: «Де Дзерби больше подходит «Манчестер Сити», чем «Ливерпулю»

Бывший защитник «Челси» Скотт Минто высказался о том, в каком из топ-клубов мог бы продолжить карьеру Роберто де Дзерби.

Рулевой «Брайтона» считается одним из вероятных сменщиков Юргена Клоппа в «Ливерпуле». Тренер «красных», напомним, освободит свой пост по окончании сезона.

«Недавнее крупное поражение «Брайтона» от «Лутона» [0:4] не говорит о том, что де Дзерби не должен рассматриваться как один из возможных тренеров «Ливерпуля». Он проделал отличную работу, но, как мне кажется, он больше подошёл бы «Манчестер Сити», чем «Ливерпулю», – рассказал в беседе с Premier League All Access Минто.

Контракт Роберто де Дзерби с «Брайтоном» рассчитан до 2026 года.