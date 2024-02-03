Хау: «Странный матч»

В Англии проходят матчи двадцать третьего тура Премьер-лиги, «Ньюкасл» принимал дома боевой «Лутон Таун», но не сумел переиграть оппонента, матч закончился результативной ничьей - 4:4. Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал события матча, он назвал его «странным»:

- Реально странная игра. Очень много пищи для размышлений и для коррективов. Разочарован, что мы не укрепили свое преимущество во время игры. Надо отдать должное и сопернику, - цитирует слова Хау BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Ньюкаслу» предстоит сыграть с «Ноттингем Форест», это случится десятого февраля.