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«Ливерпуль» нацелился на полузащитника, оценённого более чем в 70 млн евро

03 Февраля 2024 • 22:33 Комментировать
Арсенал
...
Ливерпуль
1 2.20 X 3.65 2 3.05
Через 20 ч. 11 мин.

Хавбек франкфуртского «Айнтрахта» Хуго Ларссон заинтересовал «Ливерпуль».

19-летний игрок проводит впечатляющий сезон, и уже в следующее трансферное окно, как ожидается, за него развернётся борьба среди грандов европейского футбола. По сведениям Кристиана Фалька, юный швед стал одной из целей «Ливерпуля» на грядущее лето. «Айнтрахт» намерен заработать на продаже восходящей звезды более 70 млн евро.

В активе Хуго Ларссона два забитых мяча и две результативные передачи в 26 поединках за франкфуртский коллектив в нынешней кампании. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 28 млн евро.

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Ливерпуль Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2024 Хуго Ларссон ещё теги

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АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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