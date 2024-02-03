«Ливерпуль» нацелился на полузащитника, оценённого более чем в 70 млн евро

Хавбек франкфуртского «Айнтрахта» Хуго Ларссон заинтересовал «Ливерпуль».

19-летний игрок проводит впечатляющий сезон, и уже в следующее трансферное окно, как ожидается, за него развернётся борьба среди грандов европейского футбола. По сведениям Кристиана Фалька, юный швед стал одной из целей «Ливерпуля» на грядущее лето. «Айнтрахт» намерен заработать на продаже восходящей звезды более 70 млн евро.

В активе Хуго Ларссона два забитых мяча и две результативные передачи в 26 поединках за франкфуртский коллектив в нынешней кампании. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 28 млн евро.