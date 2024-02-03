Баркли: «Понимали, что нас ждёт»

В Англии проходят матчи двадцать третьего тура Премьер-лиги, «Лутон Таун» после триумфа в домашнем матче с «Брайтоном» съездил в Ньюкасл, где снова выдал хороший матч - 4:4 с подопечными Эдди Хау. Один из мячей «Лутона» забил Росс Баркли, известный футболист прокомментировал события встречи.

- Мы понимали, в какое место едем, «Ньюкасл» очень хорош, особенно дома. Отлично переходят из обороны в контратаку. Они хорошо сыграли, но и мы хорошо сыграли также. Это больше было похоже на баскетбол, честно говоря. Но я думаю, что матч очень понравился зрителям, - цитирует слова Баркли BBC Sport.