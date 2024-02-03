​Ходжсон: «В первом тайме нас полностью переиграли»

В Англии проходят матчи двадцать третьего тура Премьер-лиги, «Брайтон» крупно обыграл «Кристал Пэлас» - 4:1. Наставник «орлов», заклеванных «чайками», Рой Ходжсон, прокомментировал итоги игры. Он считает, что его команда провела плохой матч:

- Жестокое и несправедливое поражение. Плохой, очень плохой результат. В первом тайме мы были полностью переиграны. Соперник сыграл крайне хорошо. Во втором тайме мои игроки попытались сделать все, что возможно, чтобы вернуться. Для нас это дерби, а проиграть с таким счетом дерби - это очень плохо и больно, - цитирует слова Ходжсона BBC Sport.