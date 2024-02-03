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Деку прокомментировал решение Бергвалла перейти в «Тоттенхэм» вместо «Барселоны»

03 Февраля 2024 • 21:52 Комментировать
Алавес
1:3
Барселона
окончен

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал, что думает о сорвавшемся переходе полузащитника Лукаса Бергвалла.

Каталонский клуб лидировал в борьбе за 18-летнего футболиста шведского «Юргордена». В последний момент Бергвалл отказал «Барселоне» ради «Тоттенхэма», объяснив это желанием выступать в Английской премьер-лиге.

«У нас есть чёткое видение: мы хотим подписывать только тех игроков, которые действительно желают играть за «Барселону».

Да, мы вели переговоры по Бергваллу, пресса уделяет этому слишком много внимания. Мы также следим за другими талантами», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Деку.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Юргорден Барселона Деку Лукас Бергвалл ещё теги

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