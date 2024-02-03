​Де Дзерби: «Сыграли с достоинством»

В Англии проходят матчи двадцать третьего тура Премьер-лиги, «Брайтон» отыгрался за разгромное поражение от «Лутона» в предыдущем туре - команда итальянского специалиста Роберто де Дзерби забила четыре мяча «Кристал Пэлас». Наставник команды очень доволен таким ответом со стороны своих подопечных.

- Сыграли хорошо, сыграли с гордостью. Игра с «Лутоном» больно ударила по нам. Нам необходимо было ответить. Во втором тайме мы старались держать мяч и успокаивать игру. Важно понимать, когда в матче надо прибавлять, а когда надо успокоиться. В этот раз мои ребята все сделали грамотно, - цитирует слова де Дзерби BBC Sport.