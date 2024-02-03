Олли Уоткинс - первый англичанин в 21-м веке, забивающий по 10 голов уже четыре сезона кряду

В Англии проходят матчи двадцать третьего тура Премьер-лиги, «Астон Вилла» отправилась в Шеффилд, где громит «Шеффилд Юнайтед». Второй мяч в этой игре забил английский нападающий Олли Уоткинс, который достиг цифры в 10 голов за сезон.

Он добился подобного показателя в четвертом сезоне кряду. Уоткинс - первый английский игрок в 21-м веке, который достиг такого показателя в 21-м веке. Последними, кто добивался этого, были в 90-е годы прошлого столетия Робби Фаулер и Алан Ширер.

Следить за событиями матча между «Шеффилд Юнайтед» и «Астон Виллой» можно посредством онлайн-трансляции.