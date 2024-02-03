​Марку Силва: «Мы были наказаны за наивность»

В Англии проходят матчи двадцать третьего тура Премьер-лиги, «Фулхэм» съездил в гости к «Бернли», но не сумел там выиграть - игра закончилась со счетом 2:2. Наставник «Фулхэма» Марку Силва прокомментировал итоги игры, он разочарован тем, что его команда не удержала победный счет.

- Трудно принять это. Уже не в первый раз случается. Мы играли на очень хорошем уровне, при счете 2:1 казалось, что сейчас будет и третий гол. Пропущенный гол придал сопернику сил, их болельщикам воодушевления. А мы были наказаны за свою наивность, - сокрушается Силва, слова которого цитирует BBC Sport.