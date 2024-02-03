​Данк: «Мы должны были отреагировать»

После безвольного поражения от «Лутона» в предыдущем туре «Брайтон» отреагировал должным образом и крупно переиграл «Кристал Пэлас». Успех «чаек» прокомментировал их «вожак» - капитан клуба Льюис Данк. Он доволен тем, как команда отреагировала на неудачу предыдущего тура:

- Мы должны были отреагировать на катастрофу прошлого матча. Мы начали с правильной ноги и все прошло замечательно. Уже в первом тайме мы убили игру. Топ-выступление от всех ребят. Надеюсь, теперь нас ждет серия таких прекрасных матчей, - цитирует слова Данка BBC Sport.

В следующем туре «Брайтон» сыграет с «Тоттенхэмом».