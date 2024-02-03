​Дайч: «Показали характер»

В Англии проходят матчи двадцать третьего тура Премьер-лиги, «Эвертон» сыграл с «Тоттенхэмом» и сумел сравнять счет на последних секундах игры. Наставник «ирисок» Шон Дайч доволен итогами игры, он считает, что его коллектив проявил волевые качества, сумев уйти от поражения.

- Я не знаю как, но мы сравняли счет. Отличный менталитет, несмотря на сложного соперника. Мы были очень хороши сегодня. Я думаю, мы заслужили ничью. Вижу много хорошего в выступлении команды, хотя у меня появились некоторые вопросы после пропущенных нами голов, - цитирует слова Шона Дайча BBC Sport.