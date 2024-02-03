​«Реал» решил судьбу Кепы

В «Реале» приняли решение по будущему голкипера Кепы Аррисабалаги. Как стало известно Relevo, мадридский клуб не станет продлевать сотрудничеством с футболистом. Это означает, что по завершению сезона 2023/2024 Кепа вернётся в «Челси».

Отмечается, что в «Реале» довольны Андреем Луниным. В мадридском гранде планируют, что украинец будет вторым вратарём команды в следующем сезоне после Тибо Куртуа. Таким образом, сохранение Кепы на «Сантьяго Бернабеу» считают нецелесообразным.

Стоит сказать, что в последнее время Карло Анчелотти использует ротацию на вратарской позиции, выпуская в основном составе то Кепу, то Лунина.