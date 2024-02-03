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«Ньюкасл» и «Лутон Таун» забили по 4 гола, но не победили

03 Февраля 2024 • 20:02 Комментировать
Ньюкасл
4:4
Лутон Таун
окончен

В 23-м туре чемпионата Англии «Ньюкасл» и «Лутон Таун» выдали самый результативный матч дня. Уже на седьмой минуте Шон Лонгстафф открыл счет. Габриэл Ошо ударом головой отыграл этот мяч, но Лонгстафф тут же оформил дубль на отскоке. Росс Баркли также успешно сыграл на добивании - 2:2 по итогам первого тайма. После перерыва Карлтон Моррис с 11-метрового вывел гостей вперед. Одна из следующих атак, и Элайджа Адебайо сделал счет 2:4. Киран Триппьер вернул «сорок» в игру ударом с лета, а Харви Барнс дальним ударом сравнял результат.

«Ньюкасл» идет девятым, противник - 16-м.

Протокол игры  
Ньюкасл4:4Лутон Таун
(1:0) Лонгстафф Шон7'  
  21'Ошо Гэбриэл (1:1)
(2:1) Лонгстафф Шон23'  
  40'Баркли Росс (2:2)
  59'Моррис Карлтон (2:3)
  62'Адебайо Элайджа (2:4)
(3:4) Триппьер Киран67'  
(4:4) Барнс Харви73'  
Дубравка МартинТриппьер КиранШёр ФабианБотман СвенБёрн Дэн  56' 64' (Ливраменто Валентино ( 64') Лонгстафф ШонГимараэс БруноМайли ЛьюисМёрфи Джейкоб  76'Гордон Энтони 46' (Уилсон Каллум ( 46') Альмирон Мигель 63' (Барнс Харви ( 63')
Запасные: Уайт ДжоРитчи МэттКариус ЛорисХолл ЛьюисДамметт ПолКрафт Эмиль
Камински ТомасМенги ТеденОшо Гэбриэл  90'Бэлл АмариОгбене ЧидозиДоти Алфи 79' (Браун Джейкоб ( 79') Баркли РоссСамби Локонга Альберт-Мбойо  61'Кларк Джордан 68' (Раддок Пелли ( 68') Моррис Карлтон 79' (Бурк Рис ( 79') Адебайо Элайджа 88' (Вудроу Коули ( 88')
Запасные: Крул ТимТаунсенд АндросКаборе ИссаЧон ТахитБерри Люк
03 февраля. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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