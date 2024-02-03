«Ньюкасл» и «Лутон Таун» забили по 4 гола, но не победили

В 23-м туре чемпионата Англии «Ньюкасл» и «Лутон Таун» выдали самый результативный матч дня. Уже на седьмой минуте Шон Лонгстафф открыл счет. Габриэл Ошо ударом головой отыграл этот мяч, но Лонгстафф тут же оформил дубль на отскоке. Росс Баркли также успешно сыграл на добивании - 2:2 по итогам первого тайма. После перерыва Карлтон Моррис с 11-метрового вывел гостей вперед. Одна из следующих атак, и Элайджа Адебайо сделал счет 2:4. Киран Триппьер вернул «сорок» в игру ударом с лета, а Харви Барнс дальним ударом сравнял результат.
«Ньюкасл» идет девятым, противник - 16-м.
Протокол игры
|(1:0) Лонгстафф Шон7'
|21'Ошо Гэбриэл (1:1)
|(2:1) Лонгстафф Шон23'
|40'Баркли Росс (2:2)
|59'Моррис Карлтон (2:3)
|62'Адебайо Элайджа (2:4)
|(3:4) Триппьер Киран67'
|(4:4) Барнс Харви73'
Дубравка Мартин•Триппьер Киран•Шёр Фабиан•Ботман Свен•Бёрн Дэн 56'64' (Ливраменто Валентино (64') •Лонгстафф Шон•Гимараэс Бруно•Майли Льюис•Мёрфи Джейкоб• 76'Гордон Энтони46' (Уилсон Каллум (46') •Альмирон Мигель63' (Барнс Харви (63')
Камински Томас•Менги Теден•Ошо Гэбриэл• 90'Бэлл Амари•Огбене Чидози•Доти Алфи79' (Браун Джейкоб (79') •Баркли Росс•Самби Локонга Альберт-Мбойо• 61'Кларк Джордан68' (Раддок Пелли (68') •Моррис Карлтон79' (Бурк Рис (79') •Адебайо Элайджа88' (Вудроу Коули (88')
Запасные: Крул Тим•Таунсенд Андрос•Каборе Исса•Чон Тахит•Берри Люк
03 февраля. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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