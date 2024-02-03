«Ньюкасл» и «Лутон Таун» забили по 4 гола, но не победили

В 23-м туре чемпионата Англии «Ньюкасл» и «Лутон Таун» выдали самый результативный матч дня. Уже на седьмой минуте Шон Лонгстафф открыл счет. Габриэл Ошо ударом головой отыграл этот мяч, но Лонгстафф тут же оформил дубль на отскоке. Росс Баркли также успешно сыграл на добивании - 2:2 по итогам первого тайма. После перерыва Карлтон Моррис с 11-метрового вывел гостей вперед. Одна из следующих атак, и Элайджа Адебайо сделал счет 2:4. Киран Триппьер вернул «сорок» в игру ударом с лета, а Харви Барнс дальним ударом сравнял результат.

«Ньюкасл» идет девятым, противник - 16-м.