«Брайтон» разгромил «Кристал Пэлас» в уникальном матче

В 23-м туре Премьер-лиги «Брайтон» принимал «Кристал Пэлас» в результативном матче, особенностью которого было тотальное отсутствие неточных ударов. Льюис Данк здорово сыграл головой после подачи корнера, 1:0 на третьей минуте. На 33-й минуте уже Джек Хиншелвуд выиграл воздух после кросса и переправил мяч в сетку - 2:0. Тут же Факундо Буонанотте с левой ноги забил и третий гол. На 71-й минуте гости отметились результативным ударом престижа, Жан-Филипп Матета головой отправил мяч по назначению. В концовке Жуан Педру снова сделал счет разгромным - 4:1.
«Брайтон» вышел на седьмое место, соперник - 14-й.
Протокол игры
|(1:0) Данк Льюис3'
|(2:0) Хиншелвуд Джек33'
|(3:0) Буонанотте Факундо34'
|71'Матета Жан-Филипп (3:1)
|(4:1) Педро Жоао85'
Вербрюгген Барт•Ван Хекке Ян-Поль•Данк Льюис•Роша Игор II88' (Лаллана Адам (88') •Хиншелвуд Джек•Лемпти Тарик80' (Балеба Карлос (80') •Гилмор Билли•Гросс Паскаль•Буонанотте Факундо80' (Эступиньян Первис (80') •Педро Жоао88' (Фати Ансу (88') •Фергюсон Эван69' (Уэлбек Данни (69') 90'
Хендерсон Дин•Муньос Даниэль• 62'Андерсен Йоаким•Гехи Марк 16'28' (Уортон Адам (28') •Митчелл Тайрик•Хефферсон Лерма•Ричардс Крис•Хьюз Уилл80' (Эдуар Одсонн (80') •Айю Джордан•Матета Жан-Филипп80' (Ахамада Науиру (80') •Шлупп Джеффри46' (Олисе Майкл (46'Франса Матеус56') 59'
Запасные: Томкинс Джеймс•Ридевальд Жайро•Озо Дэвид•Джонстон Сэм
03 февраля. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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