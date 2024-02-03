«Брайтон» разгромил «Кристал Пэлас» в уникальном матче

В 23-м туре Премьер-лиги «Брайтон» принимал «Кристал Пэлас» в результативном матче, особенностью которого было тотальное отсутствие неточных ударов. Льюис Данк здорово сыграл головой после подачи корнера, 1:0 на третьей минуте. На 33-й минуте уже Джек Хиншелвуд выиграл воздух после кросса и переправил мяч в сетку - 2:0. Тут же Факундо Буонанотте с левой ноги забил и третий гол. На 71-й минуте гости отметились результативным ударом престижа, Жан-Филипп Матета головой отправил мяч по назначению. В концовке Жуан Педру снова сделал счет разгромным - 4:1.

«Брайтон» вышел на седьмое место, соперник - 14-й.