«Бёрнли» ушёл от поражения в два гола в матче с «Фулхэмом»

«Бёрнли» с «Фулхэмом» пересеклись в матче 23-го тура чемпионата Англии. Уже на 17-й минуте у гостей прошел навес, и Жоау Пальинья головой поразил цель. Вскоре Родриго Мунис оказался на убойной позиции и технично перебросил вратаря - 0:2. Андреас Перейра проверил голкипера в отличной для себя ситуации, сэйв. На 71-й минуте вернулась интрига, когда Датро Фофана головой отыграл один гол. В компенсированное время аутсайдеры забили снова, Фофана еще раз переиграл вратаря.
Хозяева остаются предпоследними, соперник - 12-й.
Протокол игры
|17'Пальинья Жоау (0:1)
|21'Родриго Мунис (0:2)
|(1:2) Фофана Датро71'
|(2:2) Фофана Датро90'
Траффорд Джеймс•Ассиньон Лоренс90' (Массенжо Хан-Ноа (90') •О'Ши Дара•Экдаль Хьяльмар46' (Эстев Максим (46') •Витиньо Виктор II87' (Ларсен Якоб-Бруун (87') •Ремзи Аарон63' (Гудмундссон Йоханн (63') •Берге Сандер• 84'Браунхилл Джош•Одоберт Уилсон•Фостер Лайл•Амдуни Зеки63' (Фофана Датро (63') 90'
Лено Бернд•Кастань Тимоти•Адарабиойо Олуватосин•Рим Тим•Робинсон Энтони•Пальинья Жоау•Рид Харрисон• 43'Рид Бобби74' (Броя Армандо (74') •Перейра Андреас 45'85' (Тете Кенни (85') •Виллиан Боргес•Родриго Мунис74' (Кэрни Том (74')
03 февраля. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
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