«Бёрнли» ушёл от поражения в два гола в матче с «Фулхэмом»

«Бёрнли» с «Фулхэмом» пересеклись в матче 23-го тура чемпионата Англии. Уже на 17-й минуте у гостей прошел навес, и Жоау Пальинья головой поразил цель. Вскоре Родриго Мунис оказался на убойной позиции и технично перебросил вратаря - 0:2. Андреас Перейра проверил голкипера в отличной для себя ситуации, сэйв. На 71-й минуте вернулась интрига, когда Датро Фофана головой отыграл один гол. В компенсированное время аутсайдеры забили снова, Фофана еще раз переиграл вратаря.

Хозяева остаются предпоследними, соперник - 12-й.