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«Бёрнли» ушёл от поражения в два гола в матче с «Фулхэмом»

03 Февраля 2024 • 19:57 Комментировать
Бёрнли
2:2
Фулхэм
окончен

«Бёрнли» с «Фулхэмом» пересеклись в матче 23-го тура чемпионата Англии. Уже на 17-й минуте у гостей прошел навес, и Жоау Пальинья головой поразил цель. Вскоре Родриго Мунис оказался на убойной позиции и технично перебросил вратаря - 0:2. Андреас Перейра проверил голкипера в отличной для себя ситуации, сэйв. На 71-й минуте вернулась интрига, когда Датро Фофана головой отыграл один гол. В компенсированное время аутсайдеры забили снова, Фофана еще раз переиграл вратаря.

Хозяева остаются предпоследними, соперник - 12-й.

Протокол игры  
Бёрнли2:2Фулхэм
  17'Пальинья Жоау (0:1)
  21'Родриго Мунис (0:2)
(1:2) Фофана Датро71'  
(2:2) Фофана Датро90'  
Траффорд ДжеймсАссиньон Лоренс 90' (Массенжо Хан-Ноа ( 90') О'Ши ДараЭкдаль Хьяльмар 46' (Эстев Максим ( 46') Витиньо Виктор II 87' (Ларсен Якоб-Бруун ( 87') Ремзи Аарон 63' (Гудмундссон Йоханн ( 63') Берге Сандер  84'Браунхилл ДжошОдоберт УилсонФостер ЛайлАмдуни Зеки 63' (Фофана Датро ( 63'  90')
Запасные: Каллен ДжошМурич АриянетНдайишимий МайкАль-Дахиль Амин
Лено БерндКастань ТимотиАдарабиойо ОлуватосинРим ТимРобинсон ЭнтониПальинья ЖоауРид Харрисон  43'Рид Бобби 74' (Броя Армандо ( 74') Перейра Андреас  45' 85' (Тете Кенни ( 85') Виллиан БоргесРодриго Мунис 74' (Кэрни Том ( 74')
Запасные: Родак МарекБалло-Туре ФодеКинг ДжошуаДе Фужероль ЛюкЛукич СашаСекуларач Кристиан
03 февраля. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Бёрнли

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