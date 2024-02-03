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​Постекоглу похвалил Ришарлисона

03 Февраля 2024 • 19:37 Комментировать
Эвертон
2:2
Тоттенхэм

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон набрал отличную форму. В последнее время бразилец исправно забивает – в субботу он оформил дубль в гостевом матче против «Эвертона» (ничья 2:2). После игры комментарий по поводу выступления Ришарлисона дал рулевой «шпор» Анге Постекоглу.

«Он был великолепен. Он очень много работал для команды, поэтому заслуживает максимальной похвалы. Риши способен добиться большего, он очень усердно работает над своим прогрессом», - рассказал Постекоглу в интервью для BBC Sport.

Следующий матч «Тоттенхэм» проведёт в субботу, 10 февраля, - против «Брайтона» на своём поле.

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