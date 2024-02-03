​«Очень разочарован»: Постекоглу высказался после упущенной победы в Ливерпуле

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу дал комментарий после гостевой ничьей с «Эвертоном» (2:2). Лондонцы упустили победу в Ливерпуле, пропустив в добавленное ко второму тайму время.

«Я очень разочарован, особенно из-за столь позднего пропущенного гола. У нас были шансы убить игру, но мы ими не воспользовались. В итоге противник забил поздний гол. Это была единственная угроза с их стороны. Нам приходилось на протяжении всей игры иметь дело с забросами мяча в штрафную. Пикфорд сделал два или три хороших сэйва. Мы смогли забить ему дважды, но не смогли забить в третий раз», - сказал Постекоглу TNT Sports.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.