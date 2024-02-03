​Салах может покинуть «Ливерпуль» – у звёздного форварда появился новый вариант

Нападающий Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль» в летнее трансферное окно. По завершению сезона из мерсисайдского клуба уйдёт Юрген Клопп, что может повлиять на решение Салаха по будущему.

Прошлым летом Салаха активно связывали с «Аль-Иттихадом». Есть информация, что «Ливерпуль» отклонил огромное предложение по египтянину в 150 миллионов фунтов. Теперь, если верить данным TodoFichajes, в борьбу за Салаха включился ещё один клуб из Саудовской Аравии – «Аль-Хиляль».

Отмечается, что «Аль-Хиляль» рассчитывает создать яркое атакующее трио: Салах – Неймар – Митрович.

В 27 матчах сезона 2023/2024 Салах забил 18 голов и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего египтянина в 65 миллионов евро.