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​Салах может покинуть «Ливерпуль» – у звёздного форварда появился новый вариант

03 Февраля 2024 • 19:17 Комментировать (1)

Нападающий Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль» в летнее трансферное окно. По завершению сезона из мерсисайдского клуба уйдёт Юрген Клопп, что может повлиять на решение Салаха по будущему.

Прошлым летом Салаха активно связывали с «Аль-Иттихадом». Есть информация, что «Ливерпуль» отклонил огромное предложение по египтянину в 150 миллионов фунтов. Теперь, если верить данным TodoFichajes, в борьбу за Салаха включился ещё один клуб из Саудовской Аравии – «Аль-Хиляль».

Отмечается, что «Аль-Хиляль» рассчитывает создать яркое атакующее трио: Салах – Неймар – Митрович.

В 27 матчах сезона 2023/2024 Салах забил 18 голов и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего египтянина в 65 миллионов евро.

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Ливерпуль Мохамед Салах Аль-Иттифак трансферы футбола - лето 2024 Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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andi
03 Февраля 2024 в 19:43
Что будет то и будет.
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