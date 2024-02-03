​«Тоттенхэм» – худшая команда АПЛ по пропущенным голам в концовках

В субботу «Тоттенхэм» огорчил своих фанатов. Команда Анге Постекоглу пропустила от «Эвертона» в добавленное ко второму тайму время и осталась без победы – матч на «Гудисон Парк» завершился со счётом 2:2.

Как сообщает Opta, в этом чемпионате «Тоттенхэм» пропустил уже восемь голов на 90-й минуте или позднее. Это худший показатель в нынешнем сезоне АПЛ.

Стоит напомнить, что «Эвертон» и «Тоттенхэм» сыграли вничью на «Гудисон Парк» в пятый раз подряд, если говорить о Премьер-лиге.

«Тоттенхэм» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.