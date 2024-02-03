​«Эвертон» и «Тоттенхэм» в пятый раз подряд сыграли вничью на «Гудисон Парк» в АПЛ

В субботу в Английской премьер-лиге проходил матч между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом». Мерсисайдцы смогли вырвать ничью, забив в добавленное ко второму тайму время – 2:2.

Если говорить о Премьер-лиге, то пять последних матчей между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом» на «Гудисон Парк» завершались вничью – 1:1, 2:2, 0:0, 1:1, 2:2.

В последний раз «ириски» и «шпоры» матч чемпионата Англии в Ливерпуле завершали не вничью 23 декабря 2018 года. Тогда гостям из Лондона удалось добиться крупной победы со счётом 6:2.

«Тоттенхэм» на текущий момент занимает в таблице Премьер-лиги четвёртое место, а «Эвертон» - семнадцатое.