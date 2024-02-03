​Ришарлисон огорчил бывшую команду дублем, но «Тоттенхэм» упустил победу

Субботнюю программу 23-го тура Английской премьер-лиги открывал матч между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом». Мерсисайдцы показывали хороший футбол, но к перерыву они уступали – гости из Лондона вели со счётом 2:1. Главным героем первой половины стал нападающий Ришарлисон, который оформил дубль. Бразилец не праздновал свои достижения, ведь ранее он выступал именно за «ирисок».
Уйти от поражения «Эвертон» смог лишь в компенсированное ко второму тайму время, когда забил Джерред Брэнтуэйт. В итоге - ничья 2:2. «Тоттенхэм» остаётся на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. «Эвертон», в свою очередь, располагается на 17-й строчке, то есть прямо над зоной вылета.
Протокол игры
|4'Ришарлисон (0:1)
|(1:1) Харрисон Джек30'
|41'Ришарлисон (1:2)
|(2:2) Брэнтуэйт Джерред90'
Пикфорд Джордан•Годфри Бен 60'75' (Коулмэн Шеймус (75') •Тарковски Джеймс•Брэнтуэйт Джерред•Миколенко Виталий•Янг Эшли80' (Чермити Юссеф (80') •Гуэйе Идрисса•Гарнер Джеймс• 90'Макнил Дуайт85' (Доббин Льюис (85') •Харрисон Джек•Калверт-Льюин Доминик85' (Гомеш Бету (85')
Викарио Гульельмо•Порро Педро•Ромеро Кристиан•Ван де Вен Микки•Удоги Дестини•Хёйбьерг Пьер-Эмиль89' (Дрэгушин Раду (89') •Бентанкур Родриго64' (Сарр Пап Матар (64') •Джонсон Бреннан64' (Кулушевски Деян (64') •Мэддисон Джеймс86' (Хиль Бриан (86') •Вернер Тимо86' (Скипп Оливер (86') •Ришарлисон
Запасные: Дэвис Бен•Скарлетт Дейн•Эмерсон Жуниор•Форстер Фрейзер
03 февраля. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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