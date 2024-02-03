​Ришарлисон огорчил бывшую команду дублем, но «Тоттенхэм» упустил победу

Субботнюю программу 23-го тура Английской премьер-лиги открывал матч между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом». Мерсисайдцы показывали хороший футбол, но к перерыву они уступали – гости из Лондона вели со счётом 2:1. Главным героем первой половины стал нападающий Ришарлисон, который оформил дубль. Бразилец не праздновал свои достижения, ведь ранее он выступал именно за «ирисок».

Уйти от поражения «Эвертон» смог лишь в компенсированное ко второму тайму время, когда забил Джерред Брэнтуэйт. В итоге - ничья 2:2. «Тоттенхэм» остаётся на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. «Эвертон», в свою очередь, располагается на 17-й строчке, то есть прямо над зоной вылета.