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Холанн: «Если бы мы не выиграли АПЛ в прошлом сезоне, мне бы сказали, что я всё разрушил»

03 Февраля 2024 • 16:22 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Сити
1 7.60 X 5.00 2 1.40
05.02 23:00

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поделился воспоминаниями о чемпионской гонке Английской премьер-лиги в прошлом сезоне. Напомним, в конечном итоге «горожане» смогли обойти лондонский «Арсенал» и взять свой третий титул подряд.

«Мы отставали от лидера около 248 дней, поэтому испытывали давление. Если бы мы не выиграли АПЛ в прошлом сезоне, мне бы сказали, что я всё разрушил. Впрочем, мы выиграли три трофея, что казалось нереальным», – сказал Холанн в интервью официальному сайту «горожан».

В нынешнем розыгрыше АПЛ «Манчестер Сити» пока идёт на втором месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 5 очков, с учётом наличия матча в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
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