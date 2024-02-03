Холанн рассказал, какие цели ставил перед собой в первом сезоне за «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн рассказал, какие цели ставил перед собой в прошлом сезоне. Напомним, в дебютной кампании в составе «горожан» норвежец выиграл АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии, став лучшим бомбардиром первых двух турниров.

«Мне хотелось как можно быстрее обустроиться, узнать людей, весь клуб, как они играют и что делают. По большому счёту, амбиции заключались в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Это я и сказал в своём первом интервью», – сказал Холанн в интервью официальному сайту «Манчестер Сити».

Отметим, что Холанн недавно только восстановился от травмы, из-за которой пропустил около двух месяцев.