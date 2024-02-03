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​Руни решил, где хочет тренировать

03 Февраля 2024 • 15:46 Комментировать

2024 год начался для Уэйна Руни неважно – молодого тренера уволили из «Бирмингема» по причине плохих результатов. После отставки Руни сообщил о намерении перевести дух, но творческая пауза вряд ли будет слишком долгой, ведь специалисту нужно получать ценный опыт.

Как стало известно Sun Sport, Руни заинтересован в том, чтобы пойти по стопам Стивена Джеррарда и возглавить одну из команд в Саудовской Аравии. В этой стране футбол в последние годы стремительно развивается – местные клубы за счёт широких финансовых возможностей активно приглашают топ-игроков из Европы, причём не только возрастных.

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Уэйн Руни
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