​Аморим определится с будущим летом – он может заменить Клоппа

Наставник лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим обсудит своё будущее летом. Об этом сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Teamtalk.

Стоит сказать, что Аморим находится в шорт-листе «Ливерпуля», о чём ранее писали в прессе. Недавно Юрген Клопп объявил о решении покинуть тренерский мостик в мерсисайдском клубе по завершению сезона.

Рубен Аморим тренирует «Спортинг» достаточно давно – с марта 2020 года. С тех пор команда провела 190 матчей, в которых отпраздновала 133 победы при 27 ничьих и 30 поражениях. На текущий момент лиссабонские «львы» лидируют в турнирной таблице чемпионата Португалии.